Honor Magic V2 тоньше и легче, чем Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Fold 5 и его продажи начнутся по всему миру

На IFA 2023 компания Honor представила свой новый смартфон-раскладушку Honor Magic V2, заявляя, что он является самым тонким и легким в своем классе. Толщина Magic V2 в сложенном состоянии всего 1 см, а вес составляет 230 грамм для версии с корпусом из веганской кожи и 237 грамм для версии со стеклянным корпусом. По сравнению с Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5, Magic V2 является тоньше и легче. Устройство также прочно и выдерживает более 400 000 сгибаний. Honor утверждает, что стекло Magic V2 в 10 раз устойчивее к падениям, чем обычное стекло, и имеет покрытие из титанового сплава для шарнира, обеспечивая прочность на 150% выше, чем у алюминиевых каркасов Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.

реклама

Magic V2 может использоваться в частично раскрытом состоянии с углами наклона от 60 до 110 градусов и складывается плоско без зазоров между половинками. Внешний OLED-дисплей имеет яркость 2 500 нит, обеспечивая хорошую видимость при дневном свете, а внутренний OLED-экран имеет пиковую яркость 1 600 нит. Оба дисплея имеют частоту обновления до 120 Гц для плавной прокрутки и анимации.

Magic V2 оснащен тройной камерой с внешней стороны, состоящих из основной 50-Мп камеры с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольной 50-Мп камеры и телефотокамеры 20-Мп. Внешняя камера также позволяет снимать видео в разрешении 4К, а фронтальная камера на внешнем дисплее и внутреннем экране имеет разрешение 16 МП. С помощью искусственного интеллекта камера сама определяет режим съемки в зависимости от условий.

Magic V2 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и оснащен 16 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 256 или 512 ГБ, а также доступна модель Ultimate Edition с 1 ТБ памяти. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку до 66 Вт. Устройство работает на операционной системе Honor MagicOS, основанной на Android 13, и поддерживает Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3 и NFC.