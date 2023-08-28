Apple, потенциально, находится на пороге презентации поколения iPhone и Apple Watch, однако, обновление iPad Pro, ожидаемое в следующем году, может оказаться более захватывающим

Осведомленный журналист Марк Гурман утверждает, что линейка iPad Pro получит свое первое значительное обновление за последние пять лет. По его мнению, модели 2024 года станут первыми iPad, оснащенными OLED-дисплеями, которые уже используются в моделях iPhone с 2017 года.

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Такое обновление означает более четкие и яркие дисплеи с точной передачей цветов, как сообщается в рассылке Power Up от Bloomberg.

Apple также планирует интегрировать в дисплеи чипы M3, которые в основном используются в ноутбуках MacBook. Нынешнее поколение iPad Pro работает на чипе M2, поэтому это обновление является вполне естественным шагом.

Также указывается, что Apple может вернуться к 11-ти и 13-дюймовым экранам, немного отличающимся от текущих 12,9-дюймовой дисплеев.

Пока неизвестно, будут ли внесены дальнейшие изменения в дизайн. Квадратный дизайн iPad Pro уже существует довольно долго, и неясно, какие именно доработки будут предприняты для создания совершенно нового дизайна, подобно тому, что было сделано с аналогичными изменениями в смартфонах.

Однако, клавиатура Magic Keyboard может претерпеть приятные изменения, как считает Гурман. Будут исправлены замечания, которые были сделаны по поводу нынешней версии клавиатуры Magic Keyboard, выпущенной в 2020 году.

"По моим сведениям, в новой модели iPad Pro появится улучшенная версия клавиатуры Magic Keyboard. Новый аксессуар сделает iPad Pro еще более похожим на ноутбук, чем предыдущая версия, и добавит большое сенсорное поле", - пишет он.

В данный момент ясно, что не придется долго ждать этих обновленных моделей iPad Pro, по прогнозу Гурмана, они появятся весной или летом 2024 года.