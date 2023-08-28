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Обновление iPad Pro 2024 года станет крупнейшим за последние годы
Apple, потенциально, находится на пороге презентации поколения iPhone и Apple Watch, однако, обновление iPad Pro, ожидаемое в следующем году, может оказаться более захватывающим

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Осведомленный журналист Марк Гурман утверждает, что линейка iPad Pro получит свое первое значительное обновление за последние пять лет. По его мнению, модели 2024 года станут первыми iPad, оснащенными OLED-дисплеями, которые уже используются в моделях iPhone с 2017 года.

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Такое обновление означает более четкие и яркие дисплеи с точной передачей цветов, как сообщается в рассылке Power Up от Bloomberg.

Apple также планирует интегрировать в дисплеи чипы M3, которые в основном используются в ноутбуках MacBook. Нынешнее поколение iPad Pro работает на чипе M2, поэтому это обновление является вполне естественным шагом.

Также указывается, что Apple может вернуться к 11-ти и 13-дюймовым экранам, немного отличающимся от текущих 12,9-дюймовой дисплеев.

Пока неизвестно, будут ли внесены дальнейшие изменения в дизайн. Квадратный дизайн iPad Pro уже существует довольно долго, и неясно, какие именно доработки будут предприняты для создания совершенно нового дизайна, подобно тому, что было сделано с аналогичными изменениями в смартфонах.

Однако, клавиатура Magic Keyboard может претерпеть приятные изменения, как считает Гурман. Будут исправлены замечания, которые были сделаны по поводу нынешней версии клавиатуры Magic Keyboard, выпущенной в 2020 году.

 "По моим сведениям, в новой модели iPad Pro появится улучшенная версия клавиатуры Magic Keyboard. Новый аксессуар сделает iPad Pro еще более похожим на ноутбук, чем предыдущая версия, и добавит большое сенсорное поле", - пишет он. 

В данный момент ясно, что не придется долго ждать этих обновленных моделей iPad Pro, по прогнозу Гурмана, они появятся весной или летом 2024 года.

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#apple #обновление #ipad pro
Источник: trustedreviews.com
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