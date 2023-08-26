Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test За пост начислено вознаграждение
Разработчики Remedy сообщили, что Alan Wake 2 выйдет 27 октября
Alan Wake 2 - одна из самых ожидаемых игр, которая должна выйти в ближайшее время, и тот факт, что она разрабатывается относительно небольшой командой, делает игру студии Remedy еще более впечатляющей

реклама

Томас Пуха, директор студии по связям с общественностью, сообщил сегодня, что в среднем над игрой работают около 130 человек, а общее время разработки составляет около четырех лет. 

реклама

Кроме того, Alan Wake 2 разрабатывалась в сложных условиях студией Remedy. За годы разработки игры студия не только столкнулась с проблемой пандемии, но и пережила самую масштабную трансформацию за свою 28-летнюю историю.

"Кроме того, это, безусловно, самая сложная игра за все 8 лет моей работы в Remedy. Remedy переживает самую большую трансформацию за свою 28-летнюю историю, что создает свои трудности, множество взлетов и падений. Это просто жизнь. Но мы как-то справляемся" - сообщил Томас Пуха.

Ожидается, что Alan Wake 2 станет одной из лучших игр, которые появятся в последние месяцы 2023 года. На Gamescom разработчики Remedy подтвердили, что игра выйдет на ПК с поддержкой трассировки лучей и DLSS 3.5, что добавит ей уникальной атмосферы.

Alan Wake 2 выйдет по всему миру 27 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#разработка #gamescom #alan wake 2
Источник: wccftech.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Босс Xbox прокомментировал слухи об промежуточном обновлении игровых консолей X и S
В рамках Gamescom 2023 был опубликован 19-ти минутный геймплейный трейлер Black Myth: Wukong
Моддеры смогут добавлять в Starfield новые планеты и квесты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
20
Bild: экономика Германии идёт ко дну, правительство топит производство в санкциях, а улучшений нет
2
ВМС Китая заявили, что испытывают самую мощную электромагнитную пушку на планете
2
Лукашенко про гибель Пригожина: Я не могу сказать, кто это сделал
+
В Венгрии стартует серийное производство танка Leopard 2A7HU и бронемашины Wisent 2
+
Аппараты iPhone 15 получат длинный и медленный кабель USB-C
1
Bloomberg: конфликт на Украине заходит в тупик
+
AMD официально представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT — начало продаж 6 сентября
6
Минобороны Турции отвергло возможную альтернативу зерновой сделки
+
Крипто-энтузиаст вложил в Doge 250к долларов, не продал при росте до 3млн и сегодня их цена 50к
1
Искусственный интеллект официально запретит американским школьникам читать некоторые книги
6
Российские экономисты ожидают укрепления рубля в сентябре и рассказали, когда за $1 будут давать 70р
36
ASRock готовит новые модели RX 7800 XT и RX 7700 XT серий Challenger, Steel Legend и Phantom Gaming
1
Два украинских МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью
3
Япония наверняка продолжит усиливать санкции против Китая в сфере поставок литографического оборудования
+
Что будет с ЧВК Вагнер теперь по мнению иностранных СМИ
1
Директор Diablo 4 о критике 1-го сезона: «Мы думали, что делаем все верно»
+
Пользователи WhatsApp теперь могут отправлять HD-видео
+
Знаменитый пилот ВСУ «Джус Файтер» погиб при столкновении с МиГ-29 – лётчики не поделили полосу
+
Saints Row вышла в Steam после годового эксклюзивного размещения в EGS
+

Популярные статьи

ТОП-15 мифов о видеокартах
37
Проверяю Microsoft Windows 7 на соответствие экспериментальным требованиям
43
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
14
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
142
Новые фрегаты КНДР класса Amnok способны нести крылатые ракеты с ядерным боезарядом, считают В США
+
Devil May Cry 5: немного о последней игре знаменитой серии
+
Все, что нам известно про S.T.A.L.K.E.R. 2 на текущий момент
6
ТОП-12 мифов о материнских платах для компьютеров
5
Оживляю MSI 970A-G46 после неудачной прошивки BIOS
5
Апгрейд длиной в 4 года, или Как сделать из компьютера школьника - игровой компьютер школьника
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
22:49
кто первым начнёт войну в нигере,тот и будет виноват.На него ткнёт,половина стран планеты.
Западная пресса: Швейцария теряет нейтралитет и больше не может «выбирать изюм из булочек»
glavhyilo
22:44
рис скоро будет из пирожков,швейцария выковыривать
Западная пресса: Швейцария теряет нейтралитет и больше не может «выбирать изюм из булочек»
REY_B_
22:43
UEFI изначально оперирует EXE файлами, только в основном в виде EFI. "Каждое приложение UEFI по сути представляет собой EXE-файл Windows (или DLL) без таблиц символов."
Оживляю MSI 970A-G46 после неудачной прошивки BIOS
Максим Соколов
22:42
Уже предзаказал на замену 13900к надеюсь поедет выше 6.5ггц
Западная пресса: Швейцария теряет нейтралитет и больше не может «выбирать изюм из булочек»
FreeWebber
22:36
>чтобы не отчитываться перед широкой общественностью о своих боевых потерях, тогда как в нашей стране всегда существовало понимание о том, что войны без жертв не бывает АХАХА, так всегда, что аж свои ...
Путин подписал указ, прекращающий деятельность ЧВК в России
REY_B_
22:33
Эксперты как бы другое прогнозируют. - Что там что-то станет с пуканами криптовалютчиков, если биток не станет по 100К.... Со сноской, что 100К он не станет.
Эксперты прогнозируют рост Биткоина выше 100 000 после халвинга
Александр Кузнецов
22:33
Да кто же такое пишет? Надеюсь это неточности перевода. Но(!!!) электромагнитное поле не левитирует, это предмет (снаряд в этом случае) левитирует в электромагнитном поле, это раз износ устройства всё...
ВМС Китая заявили, что испытывают самую мощную электромагнитную пушку на планете
Lurker-beta
22:23
Ну, а согласно вашим утверждениям они должны быть не равны, а 4060ti должна сливать в 2 раза. А вот про ПСП не надо. Мы обсуждали именно шину, а не ПСП
ТОП-15 мифов о видеокартах
Святослав Собакин
22:22
Ууууу, потерянное поколение! Вот, в СССР вера и стремления были :)! Это тебя в СССР так неграмотно писать научили? Скажи-ка, представляющий из себя нечто важное.
Yota назвала самые популярные смартфоны и планшеты в России - любимцы поколения Z
Nvtt
22:22
еще один #удак писака в бан
Politico: уступки Путину станут геостратегическим фиаско Запада по мнению Данилова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем