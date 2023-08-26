Alan Wake 2 - одна из самых ожидаемых игр, которая должна выйти в ближайшее время, и тот факт, что она разрабатывается относительно небольшой командой, делает игру студии Remedy еще более впечатляющей

Томас Пуха, директор студии по связям с общественностью, сообщил сегодня, что в среднем над игрой работают около 130 человек, а общее время разработки составляет около четырех лет.

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Кроме того, Alan Wake 2 разрабатывалась в сложных условиях студией Remedy. За годы разработки игры студия не только столкнулась с проблемой пандемии, но и пережила самую масштабную трансформацию за свою 28-летнюю историю.

"Кроме того, это, безусловно, самая сложная игра за все 8 лет моей работы в Remedy. Remedy переживает самую большую трансформацию за свою 28-летнюю историю, что создает свои трудности, множество взлетов и падений. Это просто жизнь. Но мы как-то справляемся" - сообщил Томас Пуха.

Ожидается, что Alan Wake 2 станет одной из лучших игр, которые появятся в последние месяцы 2023 года. На Gamescom разработчики Remedy подтвердили, что игра выйдет на ПК с поддержкой трассировки лучей и DLSS 3.5, что добавит ей уникальной атмосферы.

Alan Wake 2 выйдет по всему миру 27 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.







