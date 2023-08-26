Возможно пользователи смогут использовать помощник Google для озвучивания сообщений

Часто люди заняты чем-то своим, например вождением автомобиля, или не хотят двигаться после долгого рабочего дня. В таких ситуациях, когда на мобильный телефон приходит сообщение или уведомление, становится трудно услышать и ответить на него. Поэтому было бы неплохо иметь возможность отвечать на уведомления голосом.

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По мнению эксперта по Android Мишала Рахмана, компания Google, возможно, разрабатывает функцию для следующего поколении Pixel 8, которая позволит пользователям отвечать на сообщения без использования рук.

Рахман изучил код Android и выявил некоторые планы Google. Сообщается, что технологический гигант рассматривает возможность добавления функции ответа на уведомления с помощью голоса. К примеру пользователи смогут использовать помощник Google для озвучивания сообщений. Это будет похоже на то, что происходит в Android Auto: только там помощник спросит вас, хотите ли вы ответить.

По слухам, новая функция может работать следующим образом. При получении уведомления о сообщении на мобильный телефон достаточно сказать "Ответить" или "Эй, Google, ответь". После этого на экране появится Google Assistant, попросит произнести сообщение и его отправит.

Рахман пока не уверен, будет ли эта функция доступна при запуске Google Pixel 8. Возможно, она будет включена в одно из будущих обновлений.