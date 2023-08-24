Из-за дороговизны Snapdragon 8 Gen 3

Серия Galaxy S23 стала первой флагманской линейкой телефонов, которую Samsung выпустила с одним и тем же чипсетом по всему миру. Многие были рады, что технологический гигант наконец-то сделал такой выбор, учитывая, что в качестве чипсета был выбран, возможно, лучший вариант от Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 2, который, как утверждала компания, был специально разработан для ее телефонов.

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Однако новый Snapdragon 8 Gen 3 построен по 3-нм техпроцессу и значительно дороже своего предшественника. Именно поэтому - по крайней мере, предположительно - Samsung, по слухам, снова выпустит свои флагманские телефоны в двух версиях: с чипсетом Exynos 2400, который Samsung производит сама, и с Snapdragon 8 Gen 3.

Традиционно при выпуске подобных устройств Samsung разделяла телефоны на базе Exynos и Snapdragon в зависимости от региона.

Тем не менее, как утверждает авторитетный ресурс Techradar, в сети X (бывший Twitter) появилась утечка информации, свидетельствующая об интересном повороте событий. Судя по всему, компания Samsung сейчас обсуждает, стоит ли ей придерживаться своего обычного плана и выпускать две версии серии Galaxy S24 на региональном уровне или же в этот раз поступить иначе и разделить два чипсета между разными моделями.

Стало известно, что технологический гигант рассматривает возможность установки Exynos 2400 во все модели Galaxy S24 (базовой версии), в то время как Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra оснащаются Snapdragon 8 Gen 3.