Дата релиза PlayStation Portal пока не определена, но Sony обещает предоставить подробную информацию о начале приема предварительных заказов в ближайшее время.

Корпорация Sony окончательно переименовала портативную консоль Project Q в PlayStation Portal. Будущая портативная система сможет подключаться к PS5 через Wi-Fi и позволит играть в любые установленные на консоли игры на расстоянии. Следует отметить, что она не является конкурентом Nintendo Switch или преемником PSP, поскольку не может устанавливать игры прямо на портативную консоль. Единственным доступным вариантом является потоковая передача игр через PS5, что делает это устройство бессмысленным приобретением для тех, у кого нет новейшей консоли Sony.

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Sony подтвердила, что PlayStation Portal будет стоить 199,99 долларов США. Это довольно высокая цена для устройства с ограниченными техническими возможностями, зависящего от Wi-Fi соединения. Однако благодаря встроенному контроллеру DualSense и адаптивным триггерам это устройство, по крайней мере, обеспечивает игровое управление, которое не доступно на смартфонах и планшетах. Дата релиза PlayStation Portal пока не определена, но Sony обещает предоставить подробную информацию о начале приема предварительных заказов в ближайшее время.

PlayStation Portal не обладает мощным внутренним процессором и не способен запускать игры самостоятельно. Поэтому главной его частью является экран, и Sony создала крупную 8-дюймовую ЖК-панель с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Некоторым может не понравиться использование неяркого OLED-экрана, однако это позволило избежать еще более высокой стоимости устройства.