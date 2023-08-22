По слухам, iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оснащены зарядным кабелем с новой цветовой маркировкой и более прочной оплеткой.

Ярко-белые кабели Apple на протяжении многих лет были неотъемлемой частью линейки смартфонов. Однако с выходом iPhone 15 все может измениться.

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По данным азиатских источников iPhone 15 и iPhone 15 Plus могут поставляться с зарядным кабелем USB-C, соответствующим цвету телефона.

По крайней мере, эти кабели будут выпускаться в белом, черном, желтом, фиолетовом и розово-оранжевом цветах. Судя по всему, эти разноцветные кабели, за исключением черной модели, будут иметь глянцевые белые пластиковые оболочки на обоих концах.





Apple постепенно внедряет кабели с цветной оплеткой и в другие свои устройства, например, в последние модели MacBook Air и MacBook Pro, а также в нынешний 24-дюймовый iMac.

Конечно, дизайн этих кабелей не будет самой большой новостью. Основная новость состоит в переходе на стандарт USB-C, который позволит для смартфона iPhone делать синхронизацию практически со всеми другими смарт-устройствами, представленными на рынке.