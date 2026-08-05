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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение электроснабжения
Случилось оно в результате проверки надёжности системы. Что само по себе достаточно комично.
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После масштабных отключений электроснабжения, произошедших в Грузии 24 и 25 июля и стоивших грузинскому бизнесу колоссальных издержек, власти страны решили установить причины этих аварий, дабы затем повысить устойчивость работы системы. В ходе испытаний, направленных на установление причин предыдущих блэкаутов, сегодня произошёл новый, третий за последние две недели блэкаут.

Источник изображения: РИА Новости

Хоть это может прозвучать как не очень смешная в сложившихся условиях шутка, но это официальная информация от грузинского Минэнерго. По данным ведомства, массовое обесточивание регионов страны произошло в результате планового тестирования агрегатов ИнгурГЭС: оборудование станции было испытано в изолированном режиме работы на отличающихся от номинальных частотах, из-за чего и случилось аварийное отключение системы. Проще говоря, проверка системы наглядно показала, что с отказоустойчивостью не всё гладко.

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Следует понимать, что обесточивание страны — это не только временные неудобства в виде невозможности посидеть в интернете, но и огромные убытки бизнеса, нарушения работы городского транспорта, а также риски для пожилых людей, которых лишили кондиционеров и лифтов. Так что желание грузинских властей повысить надёжность электроснабжения вполне естественное, но реализация пока подхрамывает.

#экономика #энергетика #грузия
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