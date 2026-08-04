Его полноценная презентация состоится в середине октября.

Тушение пожаров в России, особенно в наше время и особенно в опасных регионах, сопряжено с рисками для сотрудников МЧС. Поэтому если есть возможность избавить эти процессы от задействования людей, то это необходимо делать. В связи с этим госкорпорация «Ростех» в лице входящего в её состав холдинга «Высокоточные комплексы» отчиталась о разработке роботизированного комплекса пожаротушения АНТ-100ПМ.

Источник изображения: «Ростех».

Данный комплекс построен на базе одноимённого мини-погрузчика и отличается от него наличием цистерны («куба») с водой, а также брандспойтом и всеми необходимыми системами подачи воды под высоким давлением. Согласно озвученным характеристикам, герой данной заметки способен тушить возгорания с дистанции до 60 метров, при этом управление осуществляется дистанционно на расстоянии до двух километров. Что особенно важно при ликвидации пожаров в особо опасных локациях.

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Как сообщается, роботизированная пожарная мини-цистерна уже прошла ряд испытаний, а её полноценная презентация состоится в Москве в середине октября в рамках Российской энергетической недели.