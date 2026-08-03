Расхождение между индикатором и реальной ёмкостью должно быть не более 5%.

Как вы прекрасно знаете, любой современный аккумулятор имеет сильно ограниченное количество циклов зарядки/разрядки. Связано это с физико-химическими процессами, протекающими в этих аккумуляторах, и ничего с этим, пока не произойдёт настоящей революции в аккумуляторостроении, не поделать. Хоть таких циклов сейчас и хватает на долгие годы эксплуатации, но физику не обманешь, и рано или поздно от батареи останутся рожки да ножки.

Источник изображения: ChatGPT.

Соответственно, остаточная ёмкость тягового аккумулятора — одна из важнейших характеристик электромобиля, которой интересуются на вторичном рынке. Поле для махинаций колоссальное, и вот в Китае ввели новый стандарт, ограничивающий максимальную погрешность указателей/индикаторов остаточной ёмкости тяговых батарей в сравнении с реальными измерениями на уровне 5 процентов. Иными словами, то, что показывает управляющая плата аккумулятора, должно отклоняться от реальных параметров при физической проверке не более чем на 5 процентов.

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Кроме того, новый китайский стандарт регламентирует, возможно, ещё более важный параметр: скорость деградации тяговых аккумуляторов. Так, стандарт предусматривает, что тяговые батареи электромобилей должны сохранить не менее 82% ёмкости при достижении машиной пяти лет или первых 100 тысяч километров пробега (смотря что произойдёт быстрее). Аккумуляторные батареи электромобиля возрастом 8 лет или 160 тысяч километров пробега должны сохранить остаточную ёмкость не менее 75%. Ну и в электромобилях возрастом 10 лет или с пробегом в 200 тысяч километров остаточная ёмкость аккумулятора должна составлять не менее 70%.

Следует помнить, что тяговый аккумулятор — самый дорогостоящий элемент современного электромобиля. Поэтому повышенное внимание к нему и максимальное регламентирование всего, что с ним связано, — это абсолютно правильный ход.