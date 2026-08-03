Неожиданно вспомнилось, что мультсериал был весьма популярным. В своё время.

Далеко не всем американским мультсериалам-ситкомам повезло, как «Симпсонам» — без передыха выходить в эфир уже на протяжении 36 лет. Большинство мультсериалов либо закрываются с концами, либо затем возрождаются в рамках эксперимента. Второй вариант произошёл с «Футурамой», и вот, похоже, у этого мультсериала про приключения паренька из 1990-х в 3000-м году, открылась полноценная вторая жизнь.

Источник изображения: 20th Television Animation.

«Футураму» возродили в 2023 году, и с тех пор стабильно продлевают на всё новые и новые сезоны. Сегодня, в частности, состоялась премьера 14-го сезона мультсериала: зрители сервисов Hulu и Disney+ уже могут просмотреть первые две серии с последующей публикацией новых серий каждый понедельник. В России, понятное дело, это на данный момент невозможно, и вряд ли когда-нибудь теперь это уже изменится, поэтому посмотреть «Футураму» можно будет только полулегально (или совсем нелегально).

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Отметим, что к возрождению культового мультсериала вернулись все основные актёры озвучки, так что внезапных смен голосов у персонажей не произошло. Разве что эти голоса обрели немного иную тональность, связанную со вполне естественными физиологическими возрастными изменениями, но это мелочи.