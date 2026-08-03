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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России предложили разрешить использовать дроны для автоматической фиксации нарушений ПДД
Сейчас изображение, снятое с беспилотника, может только использоваться в качестве доказательства инспекторами.
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Хоть сейчас и не лучшее время для того, чтобы поднимать тему беспилотных летательных аппаратов, поскольку пока что это словосочетание ассоциируется отнюдь не с мирными устройствами, но ассоциации производителей и операторов систем фиксации нарушений ПДД как будто бы всё равно. Так, сегодня издание «Коммерсантъ» сообщило о направленном этой ассоциацией в правительство России предложении разрешить дронам быть частью автоматической системы фиксации нарушений ПДД.

Источник изображения: ChatGPT

Сейчас изображения, снятые беспилотниками, по закону могут служить лишь доказательствами претензии со стороны инспекторов ГИБДД, но не могут использоваться наравне со стационарными «камерами», через которые выписывается львиная доля штрафов в стране. Собственно, уравнять дроны и стационарные камеры в правах и предложила вышеупомянутая ассоциация.

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Предполагается, что применение беспилотников поможет чаще наказывать «обочечников» и тех, кто идут на обгон в зоне действия запрещающего обгон знака. То есть, постепенно на корню пресекать эти крайне опасные по своей сути действия.

Как сообщает «Коммерсантъ», российский кабмин уже перенаправил предложение в Минтранс и Министерство внутренних дел, где его рассмотрят и дадут обратную связь. Но что-то нам подсказывает, что пока ситуация с беспилотной опасностью в значительной части регионов России не будет решена, ни о каких дронах-штрафовщиках речи идти не просто не может, но и не должно в принципе.

#россия #технологии #экономика #техника #транспорт #наука #беспилотники
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