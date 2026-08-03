Хоть сейчас и не лучшее время для того, чтобы поднимать тему беспилотных летательных аппаратов, поскольку пока что это словосочетание ассоциируется отнюдь не с мирными устройствами, но ассоциации производителей и операторов систем фиксации нарушений ПДД как будто бы всё равно. Так, сегодня издание «Коммерсантъ» сообщило о направленном этой ассоциацией в правительство России предложении разрешить дронам быть частью автоматической системы фиксации нарушений ПДД.
Сейчас изображения, снятые беспилотниками, по закону могут служить лишь доказательствами претензии со стороны инспекторов ГИБДД, но не могут использоваться наравне со стационарными «камерами», через которые выписывается львиная доля штрафов в стране. Собственно, уравнять дроны и стационарные камеры в правах и предложила вышеупомянутая ассоциация.
Предполагается, что применение беспилотников поможет чаще наказывать «обочечников» и тех, кто идут на обгон в зоне действия запрещающего обгон знака. То есть, постепенно на корню пресекать эти крайне опасные по своей сути действия.
Как сообщает «Коммерсантъ», российский кабмин уже перенаправил предложение в Минтранс и Министерство внутренних дел, где его рассмотрят и дадут обратную связь. Но что-то нам подсказывает, что пока ситуация с беспилотной опасностью в значительной части регионов России не будет решена, ни о каких дронах-штрафовщиках речи идти не просто не может, но и не должно в принципе.