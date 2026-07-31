Не выше 25 км/ч по велодорожкам и не выше 10 км/ч по тротуарам.

Стремительное развитие роботов-доставщиков в России требует внесения поправок в действующее законодательство. Так, по сведениям издания «Коммерсантъ», Минэкономики, МВД, Минтранс и ФСО подготовили межведомственный проект нового экспериментального правового режима для роботов-доставщиков, который уже был направлен в Правительство России.

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Как следует из раздобытого «Коммерсантом» проекта, роботов-доставщиков ограничат в скорости передвижения. Они смогут ездить по велодорожкам со скоростью не выше 25 км/ч и по тротуарам со скоростью не выше 10 км/ч. При этом если на конкретном участке движения есть велодорожка, то робот должен отдавать приоритет именно ей, а не тротуару. Кроме того, роботы-доставщики будут обязаны уступать дорогу пешеходам и снижать скорость перед пешеходными переходами.

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Роботы в обязательном порядке должны быть оснащены светоотражающими элементами, а также весить не более 120 килограммов без учёта груза и оснащаться электродвигателем не мощнее 4 кВт.

Работать экспериментальный правовой режим будет в 35 регионах России. Затем, понятное дело, из экспериментального он когда-нибудь перерастёт в базовый.