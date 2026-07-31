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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве на линию вышел трёхтысячный электробус
Все электробусы в столице — отечественные.
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Москва уже восемь лет является электробусной столицей России. Именно в Москве начали активно работать эти виды транспорта и именно здесь их парк стремительно увеличивается. Так, на этой неделе ГУП «Мосгортранс» отчитался о выходе на маршрут (на линию) юбилейного трёхтысячного электробуса.

Источник изображения: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день московский электробусный парк состоит из 2 430 электробусов производства КАМАЗ и 570 электробусов производства ЛиАЗ. В срок до 2030 года планируется поставка ещё 2 300 электробусов, и в целом весь общественный транспорт в российской столице планируется полностью перевести на электротягу. Сейчас в Москве для зарядки электробусов используется 470 сверхбыстрых зарядных станций.

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Напомним, что изначально появление электробусов в Москве было воспринято в штыки, поскольку их ввели в основном на маршруты, ранее обслуживавшиеся троллейбусами. Но затем с идеей столичного руководства об отказе от нависающих над дорогами проводах, которые постоянно обрываются и откровенно портят внешний вид города, всё же смирились.

Сейчас в столице ещё продолжают ездить традиционные автобусы с дизельными двигателями, но это уже остаточные явления: в ближайшие годы и их заменят более совершенные и комфортные по всем параметрам электробусы.

#россия #экономика #техника #транспорт #наука #москва #автобусы #электробусы
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