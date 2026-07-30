Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Запрет на экспорт бензина в России продлён до конца января следующего года
За это время ситуация, если не будет новых форс-мажоров, должна полностью стабилизироваться.
реклама

Хотя обеспеченность топливом в российских регионах выправляется, и в некоторых из них уже даже полностью сняты все ограничения на выдачу топлива «в одни руки», но в целом ситуация остаётся напряжённой. Приходить в норму она будет ещё не один месяц, и то, при условии, что всё производимое в стране топливо, в особенности бензин, избыток которого в России не так велик, как может показаться, будет оставаться внутри страны.

Источник изображения: ChatGPT.

С этой целью в России введён и регулярно продлевается запрет на экспорт топлива. Особо жёсткий запрет вводится на экспорт бензина, и сегодня он был продлён вплоть до 31 января 2027 года — включительно. Исключение будет делаться только для бензина, вывозимого из гуманитарных соображений.

реклама

При этом следует понимать, что российская экономика движется в основном на дизеле — все серьёзные грузоперевозки осуществляются именно на грузовиках. И с обеспеченностью дизелем проблем гораздо меньше, поскольку его в стране банально производится сильно больше, чем потребляется.

Напомним, что с июня этого года на фоне объективных проблем с доставкой топлива, вызванных в основном «незапланированными ремонтами» нефтеперерабатывающих заводов, в России резко в процентном выражении увеличился спрос на гибриды и электромобили. Понятно, что в первую очередь эта статистика вызвана «низким стартом» (уровень продаж гибридов и электрокаров в России стремятся к погрешности), но в целом показательна.

#россия #экономика #транспорт
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter