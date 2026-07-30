За это время ситуация, если не будет новых форс-мажоров, должна полностью стабилизироваться.

Хотя обеспеченность топливом в российских регионах выправляется, и в некоторых из них уже даже полностью сняты все ограничения на выдачу топлива «в одни руки», но в целом ситуация остаётся напряжённой. Приходить в норму она будет ещё не один месяц, и то, при условии, что всё производимое в стране топливо, в особенности бензин, избыток которого в России не так велик, как может показаться, будет оставаться внутри страны.

Источник изображения: ChatGPT.

С этой целью в России введён и регулярно продлевается запрет на экспорт топлива. Особо жёсткий запрет вводится на экспорт бензина, и сегодня он был продлён вплоть до 31 января 2027 года — включительно. Исключение будет делаться только для бензина, вывозимого из гуманитарных соображений.

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При этом следует понимать, что российская экономика движется в основном на дизеле — все серьёзные грузоперевозки осуществляются именно на грузовиках. И с обеспеченностью дизелем проблем гораздо меньше, поскольку его в стране банально производится сильно больше, чем потребляется.

Напомним, что с июня этого года на фоне объективных проблем с доставкой топлива, вызванных в основном «незапланированными ремонтами» нефтеперерабатывающих заводов, в России резко в процентном выражении увеличился спрос на гибриды и электромобили. Понятно, что в первую очередь эта статистика вызвана «низким стартом» (уровень продаж гибридов и электрокаров в России стремятся к погрешности), но в целом показательна.