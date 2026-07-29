Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Китае установили рекорд загрузки одного грузового судна электромобилями
За границу из Поднебесной на одном судне отправились 7 738 электрокаров.
реклама

Когда речь заходит об электромобильных рекордах, на ум сразу приходит новая максимальная ёмкость тяговой батареи, рекордная мощность электродвигателей, высочайшая скорость зарядки батареи, запредельный запас хода, и всё в таком духе. На текущем этапе рекорды этого типа из-за законов физики могут существовать только по отдельности, однако это не мешает Китаю создавать занятные инфоповоды, косвенно связанные с темой электрокаров.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, издание South China Morning Post сообщило о том, что из порта города Шанхай отправилось судно, гружёное рекордным для одного рейса количеством электромобилей — 7 738 единицами, если быть точными. Для перевозки электромобилей использовалось новейшее судно Glovis Nova типа ролкер, построенное одним из китайских судостроительных предприятий.

реклама

Примечательно, что все погруженные на это судно электромобили являются машинами бренда Tesla, а конкретно — Model 3 и Model Y. В Шанхае, напомним, располагается китайская «гигафабрика» Tesla.

#китай #экономика #автомобили #электромобили #tesla #промышленность #транспорт
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter