За границу из Поднебесной на одном судне отправились 7 738 электрокаров.

Когда речь заходит об электромобильных рекордах, на ум сразу приходит новая максимальная ёмкость тяговой батареи, рекордная мощность электродвигателей, высочайшая скорость зарядки батареи, запредельный запас хода, и всё в таком духе. На текущем этапе рекорды этого типа из-за законов физики могут существовать только по отдельности, однако это не мешает Китаю создавать занятные инфоповоды, косвенно связанные с темой электрокаров.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, издание South China Morning Post сообщило о том, что из порта города Шанхай отправилось судно, гружёное рекордным для одного рейса количеством электромобилей — 7 738 единицами, если быть точными. Для перевозки электромобилей использовалось новейшее судно Glovis Nova типа ролкер, построенное одним из китайских судостроительных предприятий.

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Примечательно, что все погруженные на это судно электромобили являются машинами бренда Tesla, а конкретно — Model 3 и Model Y. В Шанхае, напомним, располагается китайская «гигафабрика» Tesla.