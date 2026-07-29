По крайней мере, такова статистика «Газпромбанк автолизинга».

Российские автомобильные заводы, на которых десятилетиями выпускались автомобили европейских, корейских, японских и американских брендов, с 2022 года и по сей день активно перепрофилируются под производство автомобилей уже китайских и китайско-российских брендов. И вот, как пишет издание «Известия» со ссылкой на статистику компании «Газпромбанк автолизинг», 54% проданных за первое полугодие текущего года на российском рынке автомобилей китайского происхождения по факту были собраны на территории России.

Источник изображения: ChatGPT.

В данном случае речь идёт как о чисто китайских автобрендах, так и о совместных китайско-российских. За указанный период времени в России продали почти 131 тысячу «китайцев» 18 различных марок.

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На текущий момент уровень локализации таких автомобилей оставляет желать сильно лучшего. По сути, этот уровень сейчас близок к нулю, и лишь отдельные бренды, например, Haval, организуют в России производство сложных узлов и агрегатов — двигателей, трансмиссий и прочего.