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Редакция
События в мире Михаил Андреев
BMW подала заявку на регистрацию торговой марки X9 для особо крупного кроссовера
Который будет даже больше, чем X7. Целевой рынок — США.
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На сегодняшний день самым большим автомобилем в модельном ряду BMW является полноразмерный кроссовер X7. Это действительно огромная премиальная машина, в которой с комфортом разместится вся семья и ещё вагон багажа, и отправится в путешествие хоть на пару тысяч километров. Понятно, что в Европе таких расстояний и культа больших «джипов» нет, поэтому исторически основным рынком для BMW X7 были США, где они, к слову, по большей части и производятся.

Источник изображения: BMW.

Но для некоторых ненасытных американцев даже X7 маловат — им подавай Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Lincoln Navigator и тому подобное. Европейские производители в принципе не предлагают автомобилей таких размеров, но вот BMW решила всё-таки попробовать закрепиться в этом пусть и нишевом, но всё же востребованном сегменте рынка.

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Так, издание Autoblog сообщило о том, что BMW подала целую серию заявок на регистрацию торговой марки X9. Предполагается, что под этим индексом будет скрываться огромный кроссовер, который будет составлять на американском рынке конкуренцию вышеупомянутым моделям.

На текущий момент, как мы уже упомянули чуть выше, речь идёт лишь о серии заявок на регистрацию торговой марки. Как долго предстоит ждать появления BMW X9 «во плоти», естественно, неизвестно. Но в любом случае посмотреть на такой автомобиль и узнать, во сколько его оценит традиционно запредельно «оверпрайснутый» автобренд, будет любопытно.

#сша #экономика #автомобили #германия #промышленность #транспорт #bmw
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