Также производит массу других элементов питания, но в основном известен автомобильными аккумуляторами.

Каждому автомобилисту хорошо известна фирма Varta: считалось, а в среде ретроградов продолжает считаться и по сей день, что аккумуляторы её производства являются лучшими. Так это или нет, учитывая нынешнее циклопическое предложение на рынке автомобильных аккумуляторов, вопрос в высшей мере спорный, а уж если выбирать этот товар по соотношению цена/качество, то спорить вовсе становится не о чем. Но речь сейчас не об этом, а о том, что компания, которая берёт своё начало аж в 1887 году, рискует стать жертвой современной геополитической и, как следствие, экономической турбулентности.

Источник изображения: Varta AG.

Так, по информации западных информагентств, в частности, таблоида Bild, ссылающегося на собственные источники в отрасли, Varta AG подала заявление на банкротство. По данным издания, окружной суд города Штутгарт получил от Varta AG сразу четыре заявления о финансовой несостоятельности компании. Сообщается, что компания и до этого практически лежала на боку, но её всячески поддерживали прежние инвесторы в лице австрийского бизнесмена Михаэля Тойнера и автоконцерна Porsche. Сейчас они, сами испытывающие трудности, больше не тяготеют к вложению средств в проблемные активы.

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Вероятно, Varta AG ожидает реструктуризация, в рамках которой компания будет разделена на несколько частей, каждая из которых будет заниматься своими направлениями деятельности. Впоследствии эти части смогут войти в состав других корпораций и конгломератов.

Проблемы у «Варты» начались уже давно, и, как и у многих представителей европейской промышленности, связано это с ростом китайского экономического могущества. Поднебесная предлагает всё то же самое, только за существенно меньшие деньги. А, как говорится, если разницы нет, то зачем платить больше? А по известным причинам, начавшимся для Германии в 2022 году, снизить себестоимость промышленного производства страна не сможет.