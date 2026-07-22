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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России в июне в 12 раз увеличился спрос на автомобили с газобаллонным оборудованием
Причины этого максимально понятны.
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Хотя накрывшие в июне Россию проблемы с обеспечением топливом активно решаются, и в наиболее населённых и богатых регионах страны никакого дефицита уже нет, положение дел неравномерно, да и в целом ситуация такова, что возвращение проблем исключать нельзя. В связи с этим на российском рынке возрос спрос не только на электромобили и гибриды, но и на автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО).

Источник изображения: ChatGPT.

Причём возрос он радикально. По подсчётам аналитиков компании «Газпромбанк Автолизинг», на которую ссылается издание Auto.ru, в июне этого года интерес к автомобилям с установленным с завода ГБО взлетел в 12 раз по сравнению с июнем прошлого года. Сколько автомобилей было переоборудовано на газ уже в сторонних мастерских, естественно, в компании не знают.

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Наиболее активно на газ переходят представители малого бизнеса, у которых нет возможности стоять по часу и больше на заправках, ведь автомобиль у них должен работать и приносить доход.

Что до конкретных моделей, то наибольшей популярностью на российском рынке пользовались битопливные версии «Газелей», а также автомобили Lada Largus и Lada Vesta CNG.

Следует помнить при этом, что полностью отказаться от бензина на автомобилях с ГБО невозможно с технической точки зрения: холодный запуск и прогрев двигатель в любом случае осуществляет на бензине, и лишь затем переходит на газ. Причина простая: газ в баллоне находится в сжатом, сжиженном состоянии, и на его переход в потребляемую двигателем паровую фазу требуется тепловая энергия. Далее этот процесс становится самоподдерживающимся.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
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