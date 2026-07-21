Фильм во всех смыслах как памятник нашему детству.

В начале июня этого года в прокат вышла пародийная комедия «Очень страшное кино 6». О том, как новинку приняло общество, мы расскажем чуть ниже, а пока сосредоточимся на теме новости: отныне фильм стал доступен в цифровых сервисах, и чтобы его посмотреть, не нужно нестись в кинотеатр. В России на известных сервисах можно смотреть уже давно, но официально мировая цифровая премьера состоялась только сейчас.

Источник изображения: Paramount Pictures, Wayans Bros. Entertainment.

Теперь, собственно, о фильме. Формально данную ленту можно назвать перезапуском франшизы, но фактически это шестой фильм в серии, основной идеей которого является паразитирование на ностальгии по первой части. Персонажи шестой части обильно отсылают зрителей к первой части, также в неё вернулись почти все прежние действующие лица, время которых отнюдь не пощадило. В целом из-за сомнительных сценарных и кадровых решений лента воспринимается больше как напоминание о нашей ушедшей молодости, и от этого весь задор автоматически пропадает.

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Несмотря на многократно отбивший расходы на ленту кассовый успех, обусловленный исключительно добрым именем, по совокупности всех этих причин проект получил очень низкие оценки как профессиональных критиков, так и простых зрителей. В большинстве случаев люди советуют не тратить время на просмотр, но если вы являетесь фанатом «Очень страшного кино», и ваше представление о данной серии непоколебимо, то глянуть всё-таки можно.