В частности, для кроссовера Lada Azimut.

В современном автомобилестроении светотехника уже давно выполняет не только функциональную задачу, но и является элементом дизайна. Фары и задние фонари должны не только выполнять свои прямые обязанности, тем самым отвечая за безопасность движения, но и соответствовать эстетике автомобиля. Сейчас на современных машинах светотехника уже полностью светодиодная, и вот, как сообщает профильная пресса, в городе Тольятти, в особой экономической зоне с одноимённым названием, компанией «Лайтинг Солюшнс» налажено производство фар и фонарей для автомобилей производства «АвтоВАЗа».

Источник изображения: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области.

Речь идёт, в частности, о светотехнике для готовящегося к старту продаж кроссовера Lada Azimut, а также, надо понимать, для современных и будущих автомобилей концерна. На предприятии будут выпускаться фары, блоки задних фонарей, противотуманные фары, а также дневные ходовые огни.

реклама

Как сообщается, локализация производства фар для Lada Azimut составляет 50%, а для других моделей — 80%. В детали руководство производителя не вдаётся, но, очевидно, импортировать пока приходится самое основное — непосредственно светодиодные модули и рефлекторы. Что достаточно странно, ведь производство именно светодиодов в России неплохо развито. Вероятно, пока до уровня автомобильного света — а в фарах светодиоды должны быть не только яркими, но и долговечными, чтобы служить как минимум весь гарантийный срок автомобиля — оно не дошло.

Запланированная мощность производства при полной загрузке составляет порядка 1,3 млн единиц светотехники в год.