Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

О том, что до конца текущего года трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени, мы знаем ещё с июня. Но сегодня вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, курирующий дорожно-строительный комплекс, уточнил, что речь идёт о декабре — именно в последний месяц года по трассе планируется открыть движение на участке от Екатеринбурга до Тюмени.

Источник изображения: «Автодор»

Таким образом, к концу года общая протяжённость автомагистрали М-12, а своё начало она берёт от восточной границы Москвы, превысит две тысячи километров.

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Следует отметить, что трасса М-12 платная, и тарифы за проезд по ней, мягко говоря, кусачие. Смысл в автомобильном путешествии по этой дороге имеет только в том случае, если вы едете семьёй — тогда экономия на билетах на поезд или самолёт будет действительно существенной. Если, конечно, не учитывать в данном уравнении изначальную стоимость автомобиля.