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Редакция
События в мире Михаил Андреев
УАЗ начал производить пикапы Sollers ST8 с более мощными двигателями
Что крайне важно, учитывая массу этого автомобиля.
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Хотя автомобили в кузове пикап в российских реалиях — это крайне сомнительное приобретение, ведь полгода в году из этого самого пикапа надо будет лопатой выгребать снег, но на рынке они представлены, причём даже в частично российских брендах, и даже развиваются.

Источник изображения: «Соллерс», УАЗ.

Так, пресс-служба УАЗа сообщила о начале производства пикапа Sollers ST8 (JAC T8) с более мощным двигателем: 2-литровым бензиновым турбомотором на 224 л. с. при 390 Нм крутящего момента. Работать такой двигатель будет в паре с 8-ступенчатым классическим гидромеханическим «автоматом».

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Такой силовой установкой оснащается пикап старшей версии — ST9 — но конкретно ST8 данное сочетание получает впервые: ранее на него устанавливался 2,4-литровый бензиновый двигатель на 204 л. с. или 2-литровый дизельный двигатель на 136 л. с. Что само по себе хорошо, ведь повышение мощности при сохранении той же массы означает улучшение динамических характеристик и, соответственно, безопасности автомобиля при выполнении опасных манёвров — таких, как обгон и выезд на оживлённую трассу с прилегающей территории или второстепенной дороги.

Продажи Sollers ST8 в обновлённом виде планируют начать уже в августе. Цены пока не объявлены, но учитывая, что новые Sollers ST8 с прежним вариантом силовой установки предлагаются по цене от 3—3,1 млн рублей, рискнём предположить, что более мощная версия с более совершенной трансмиссией будет дороже. А вот насколько существенным окажется рост цены, пока вопрос.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #уаз #sollers #sollers st8
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