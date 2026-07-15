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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МВД отменит полученные в очередях на АЗС штрафы
Странно, что такие штрафы в принципе приходят, ведь они все проверяются вручную.
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Вездесущие системы фотовидеофиксации (в простонародье «камеры») хоть и определяют нарушения правил дорожного движения, но конечное решение о том, выписывать штраф или нет, принимают люди. Именно поэтому вам, например, не приходят штрафы за объезд через сплошную линию разметки стоящей на «аварийке» машине такси, а те штрафы, что приходят, делают это с опозданием на несколько дней или даже недель.

Источник изображения: ChatGPT.

В связи с этим весьма странным выглядит тот факт, что в Саратовской области водители начали получать штрафы за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена», просто стоя в очереди на автозаправочную станцию. На фоне волны общественного возмущения официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что постановления о штрафах, выданные во время стояния в очередях на АЗС, будут аннулированы. Почему эти штрафы были выписаны изначально, не уточняется.

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Как отметила Волк, аналогичные действия будут предприниматься и в других регионах России. Временно такие нарушения будут считаться «малозначительными» и совершёнными в ситуации исключительной необходимости.

Добавим, что ситуация с доступностью топлива в России в среднем остаётся сложной, хотя в отдельных регионах, где топливная инфраструктура была отремонтирована, постепенно выправляется и приходит в состояние, близкое к норме.

#россия #экономика #транспорт
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