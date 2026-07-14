Включая весьма технологичные образцы.

Производство любых транспортных средств связано с их сборкой из сотен, тысяч и более элементов в зависимости от размера конкретного транспортного средства. Больше всего их в судостроении, и вот в скором будущем в России в Астраханской области будет запущено предприятие по производству комплектующих для нужд отечественного судостроения.

Источник изображения: пресс-служба особой экономической зоны «Лотос».

Как уточняется, АО «КИТ Судостроение Лотос», которое и является владельцем нового производственного комплекса, будет выпускать широкий перечень судостроительных комплектующих, включая такие технологичные элементы, как судовые генераторы, насосы, погрузочно-разгрузочные комплексы и другие. Основная задача комплекса — повышение уровня импортозамещения отечественных судов.

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Объём инвестиций в предприятие составил около 2,3 миллиарда рублей. Когда конкретно завод откроется и начнёт выпускать продукцию, пока неизвестно.