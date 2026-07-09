Формально это произошло ещё 1 июля, но новости на эту тему прошли только сейчас.

В странах, которые судьба не одарила колоссальными минеральными ресурсами, широко распространена практика смешивания традиционного моторного топлива с условными «наполнителями». Так, за рубежом можно встретить бензин марки E10, E15 и даже E85, где буква E означает Ethanol (этанол), а цифровой индекс — процентную долю этого самого этанола в топливе. Проще говоря, бензин E85 на 85% состоит из этилового спирта и лишь на 15% непосредственно из бензина.

Источник изображения: ChatGPT.

Аналогичная ситуация и с дизельным топливом, которое в зависимых от импорта топлива странах всё чаще заменяется так называемым биодизелем, созданным на основе масел растительного происхождения. И вот, как сообщили средства массовой информации, в Индонезии с 1 июля текущего года введено общенациональное обязательное использование биодизеля стандарта B50, наполовину состоящего из стандартного дизеля, а на вторую половину — из биокомпонента. В индонезийском случае — из компонента на основе пальмового масла.

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По словам президента Индонезии Прабово Субианто, такое решение позволит снизить зависимость республики от импорта топлива и укрепить тем самым свою энергетическую безопасность.

В экспертной среде давно продолжаются споры об экономической целесообразности биодизеля и спиртового бензина. В большинстве случаев такое топливо требует выделения огромных плодородных территорий под технические культуры, из которых затем и получают искомые масла и спирты. А хватит ли в Индонезии пальм для генерации нужного количества пальмового масла, потребность в котором явно будет только расти со временем — вопрос пока открытый. Впрочем, это отдалённые топливные проблемы, а нам сейчас свои решать надо, причём без перегибов.