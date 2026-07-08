Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В нескольких регионах России планируют отпускать топливо по номерам автомобилей
В чётный день месяца заправляются машины с чётными номерами, в нечётный — с нечётными. Идея, если что, не нова.
реклама

Спорить с тем, что в России сейчас далеко не на всех автозаправочных станциях (АЗС) доступно топливо, бессмысленно. Даже представители власти отмечают «напряжённую» ситуацию, связанную с тем, что в условиях выбывших из-за внешних воздействий перерабатывающих мощностей топливо отгружается только определённым приоритетным АЗС крупных нефтяных компаний, из-за чего на них скапливаются очереди, создающие вымышленную картинку топливного кризиса.

Источник изображения: ChatGPT.

Потребность в топливе не уменьшилась, а наоборот возросла, чего не скажешь о количестве снабжаемых АЗС, и вот чтобы решить проблему с очередями, в некоторых наиболее остро затронутых нехваткой топлива регионах решили заправлять автомобили по номерам. Идея простая и придуманная ещё в 1970-е в США во время тогдашнего нефтяного кризиса: по чётным дням месяца заправляются машины с чётными номерами, по нечётным — с нечётными. При этом ноль относится к чётной цифре.

реклама

Как сообщает профильная пресса, данная мера уже введена в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, и обсуждается в правительствах Липецкой, Ивановской и Тамбовской областей.

Насколько такая мера способствует снижению ажиотажа и «рассасывания» очередей, вопрос максимально спорный. Как спорной является и мера по уменьшению объёма отпускаемого в один автомобиль топлива. Дело в том, что если раньше можно было заправляться раз в 1—2 недели или даже раз в месяц в зависимости от интенсивности поездок, то теперь с ограничениями люди на всякий случай доливают «до полного бака», даже если израсходовали всего десяток литров. Создавая, естественно, очереди на заправках.

#россия #экономика #транспорт
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter