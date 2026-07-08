В чётный день месяца заправляются машины с чётными номерами, в нечётный — с нечётными. Идея, если что, не нова.

Спорить с тем, что в России сейчас далеко не на всех автозаправочных станциях (АЗС) доступно топливо, бессмысленно. Даже представители власти отмечают «напряжённую» ситуацию, связанную с тем, что в условиях выбывших из-за внешних воздействий перерабатывающих мощностей топливо отгружается только определённым приоритетным АЗС крупных нефтяных компаний, из-за чего на них скапливаются очереди, создающие вымышленную картинку топливного кризиса.

Источник изображения: ChatGPT.

Потребность в топливе не уменьшилась, а наоборот возросла, чего не скажешь о количестве снабжаемых АЗС, и вот чтобы решить проблему с очередями, в некоторых наиболее остро затронутых нехваткой топлива регионах решили заправлять автомобили по номерам. Идея простая и придуманная ещё в 1970-е в США во время тогдашнего нефтяного кризиса: по чётным дням месяца заправляются машины с чётными номерами, по нечётным — с нечётными. При этом ноль относится к чётной цифре.

реклама

Как сообщает профильная пресса, данная мера уже введена в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, и обсуждается в правительствах Липецкой, Ивановской и Тамбовской областей.

Насколько такая мера способствует снижению ажиотажа и «рассасывания» очередей, вопрос максимально спорный. Как спорной является и мера по уменьшению объёма отпускаемого в один автомобиль топлива. Дело в том, что если раньше можно было заправляться раз в 1—2 недели или даже раз в месяц в зависимости от интенсивности поездок, то теперь с ограничениями люди на всякий случай доливают «до полного бака», даже если израсходовали всего десяток литров. Создавая, естественно, очереди на заправках.