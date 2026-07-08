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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Яндекс» начал показывать наличие топлива и очередей на автозаправках
Тема, особенно в крупных городах, крайне полезная.
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Когда в России начались нестабильные поставки топлива на все автозаправочные станции (АЗС), кроме приоритетных, относящихся преимущественно к крупным нефтяным компаниям, что привело к очередям, вызванным резкой нехваткой заправочных колонок при неизменном количестве автотранспорта, то народные умельцы тут же придумали интерактивную карту, показывающую доступность топлива на тех или иных АЗС. Затем идею подхватили коммерческие организации.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как сообщили средства массовой информации, «Яндекс» внедрил в свои сервисы «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» сведения о доступности топлива и длине очередей на тех или иных заправочных станциях. Как уточняется, раньше эти сведения были доступны только водителям такси, а теперь охват расширился на всех пользователей.

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Система собирает сведения на основе информации из «Яндекс Карт», отзывов водителей, а также непосредственно из статистики пользователей сервиса «Яндекс Заправки».

Следует отметить, что информация о доступности топлива значительно сокращает время просиживания штанов в очереди на АЗС, ведь вместо того, чтобы ломиться в одну и ту же заправочную станцию, можно попробовать проехать 10 минут в другой район и заправиться там с куда меньшим временем ожидания.

#россия #экономика #транспорт
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