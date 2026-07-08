Когда в России начались нестабильные поставки топлива на все автозаправочные станции (АЗС), кроме приоритетных, относящихся преимущественно к крупным нефтяным компаниям, что привело к очередям, вызванным резкой нехваткой заправочных колонок при неизменном количестве автотранспорта, то народные умельцы тут же придумали интерактивную карту, показывающую доступность топлива на тех или иных АЗС. Затем идею подхватили коммерческие организации.
И вот, как сообщили средства массовой информации, «Яндекс» внедрил в свои сервисы «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» сведения о доступности топлива и длине очередей на тех или иных заправочных станциях. Как уточняется, раньше эти сведения были доступны только водителям такси, а теперь охват расширился на всех пользователей.
Система собирает сведения на основе информации из «Яндекс Карт», отзывов водителей, а также непосредственно из статистики пользователей сервиса «Яндекс Заправки».
Следует отметить, что информация о доступности топлива значительно сокращает время просиживания штанов в очереди на АЗС, ведь вместо того, чтобы ломиться в одну и ту же заправочную станцию, можно попробовать проехать 10 минут в другой район и заправиться там с куда меньшим временем ожидания.