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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Авито» на днях запустит бесплатный ИИ-сервис для поиска убежавших домашних животных
Хоть все собаки одной породы и кажутся идентичными, но ИИ различия всё-таки найдёт.
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Кошмар любого владельца домашних животных — это обнаружить, что любимая условная собака пропала и весточки не оставила. В былые времена надежда была только на то, что «потеряшка» помнит дорогу домой и вернётся сам, или же попал в приют или к добрым людям, которые отзовутся на объявления о пропаже. Сейчас в эру высоких технологий помочь с поиском пропавших животных может искусственный интеллект, и вот, о скором запуске соответствующего сервиса сообщила компания «Авито».

Источник изображения: ChatGPT.

Как уточняется, сервис носит название «ХвостРадар», является бесплатным и умеет распознавать животных, исходя из базы данных загруженных фотографий. Система учитывает не только породу и окрас, но и размеры, форму морды и уникальные отличия конкретных особей.

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Через данный сервис можно будет не только публиковать объявления о пропаже, но и объявления о находке, автоматически выходя на владельца животного. Фотографии при этом можно снабжать данными о геолокации, позволяя фиксировать местоположение «потеряшки».

Как отметили в пресс-службе «Авито», в системе объявлений компании на сегодняшний день уже опубликовано свыше 3,3 тысяч объявлений о потерянных и найденных питомцах. Предполагается, что запуск «ХвостРадара» существенно облегчит процесс поиска. Насколько система будет эффективной, покажет, естественно, только её реальное использование.

#россия #технологии #искусственный интеллект #техника #наука #ии #нейросети #животные #«авито»
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