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Редакция
События в мире Михаил Андреев
The Times: На один из российских газовозов установили пулемёты
Пока неясно, это изменение подхода к защите судов или же разовая акция.
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Международное морское право запрещает гражданским судам иметь тяжёлое вооружение на борту, да и в целом наличие даже лёгкого вооружения не приветствуется. Но ситуация в мире такова, что международные договорённости перестают действовать, и приходится искать выходы из сложившейся ситуации.

Источник изображения: The Times.

Так, пусть и нечастые, но всё же регулярные перехваты судов, везущих, по мнению перехватывающих стран, санкционные российские энергоресурсы, вынуждают российское политическое руководство принимать меры. К каждому условному танкеру или газовозу военный корабль сопровождения не приставишь, и вот, похоже, было найдено давно напрашивавшееся простое решение: установка пулемётов непосредственно на корабли с грузом.

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По крайней мере, британское издание The Times обнаружило крупнокалиберные пулемёты «Корд» (12,7x108мм) на мостике российского танкера «Маршал Василевский», перевозящего сжиженный природный газ. Издание со ссылкой на собеседника из числа одной из европейских разведок пишет, что таким образом Россия намерена обеспечить защиту своему морскому экспорту энергоносителей.

Источник изображения: The Times.

Пока неизвестно, является ли наличие пулемётов на борту «Маршала Василевского» системным изменением подхода к защите судов, и в перспективе мы увидим больше судов с вооружением на борту, или же на текущем этапе это разовая акция с целью подачи сигнала.

#россия #экономика #транспорт
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