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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мультфильм-ответвление про Осла из «Шрека» выйдет в прокат в июне 2028 года
Эксплуатация франшизы идёт полным ходом.
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Когда в прокат начали выходить мультфильмы «Кот в сапогах» про одноимённого персонажа из вселенной «Шрека», многим стало неясно, почему такой чести удостоился только мачо-котик со шпагой и в шляпе с пером. Второй идеальный кандидат на собственный хотя бы один мультфильм-ответвление (спин-офф) — это Осёл.

Источник изображения: Dreamworks Animation, Dreamworks Pictures.

Информация о работе над мультфильмом про болтливого и неунывающего ослика поступала ещё два года назад, и вот, теперь мы имеем точную дату старта проката фильма «Осёл» (Donkey — ориг.): 30 июня 2028 года.

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Режиссёром фильма выступит Чарли Бин («ЛЕГО Ниндзяго Фильм»), продюсером Ребекка Хантли («Кунг-фу Панда 4» и «Плохие парни»), ну а к озвучиванию персонажа вернётся Эдди Мёрфи.

Конкретных подробностей о сюжете пока нет; известно лишь, что ответвление поведает предысторию Осла — до того, как он познакомился со Шреком и, по сути, стал одним из членов его семьи.

#сша #кино
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