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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России наладили производство отечественных воздушных фильтров для двигателей Cummins
Данные двигатели эксплуатируются, в частности, на предприятиях газовой промышленности.
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Хорошо всем известные события практически полностью нарушили цепочку поставок импортных компонентов для нужд отечественной промышленности, что вынудило страну в авральном режиме искать или создавать замещающие аналоги. Даже в газовой отрасли уровень зависимости от иностранных агрегатов и комплектующих был и остаётся запредельным.

Источник изображения: КМЗ.

Но потихонечку ситуация исправляется: поскольку на объектах газовой отрасли продолжают трудиться закупленные в казавшиеся безоблачными времена агрегаты, и им требуется регулярное обслуживание, то организуется производство «расходников», замена которых происходит в процессе планового обслуживания. Так, Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) сообщил о налаживании производства и поставки отечественных воздушных фильтров для двигателей американской компании Cummins.

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Как отметили в пресс-службе КМЗ, производимые предприятием воздушные фильтры полностью соответствуют требованиям к непростым условиям эксплуатации, и ничем не уступают импортным аналогам в плане защиты двигателей от попадания в них различных частиц вроде дыма и пыли.

При производстве воздушных фильтров используются рассчитанные на длительную эксплуатацию в тяжёлых условиях материалы, так что нештатных ситуаций, связанных с прорывами фильтров, возникнуть не должно.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение
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