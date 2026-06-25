Данные двигатели эксплуатируются, в частности, на предприятиях газовой промышленности.

Хорошо всем известные события практически полностью нарушили цепочку поставок импортных компонентов для нужд отечественной промышленности, что вынудило страну в авральном режиме искать или создавать замещающие аналоги. Даже в газовой отрасли уровень зависимости от иностранных агрегатов и комплектующих был и остаётся запредельным.

Источник изображения: КМЗ.

Но потихонечку ситуация исправляется: поскольку на объектах газовой отрасли продолжают трудиться закупленные в казавшиеся безоблачными времена агрегаты, и им требуется регулярное обслуживание, то организуется производство «расходников», замена которых происходит в процессе планового обслуживания. Так, Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) сообщил о налаживании производства и поставки отечественных воздушных фильтров для двигателей американской компании Cummins.

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Как отметили в пресс-службе КМЗ, производимые предприятием воздушные фильтры полностью соответствуют требованиям к непростым условиям эксплуатации, и ничем не уступают импортным аналогам в плане защиты двигателей от попадания в них различных частиц вроде дыма и пыли.

При производстве воздушных фильтров используются рассчитанные на длительную эксплуатацию в тяжёлых условиях материалы, так что нештатных ситуаций, связанных с прорывами фильтров, возникнуть не должно.