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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Монголия рассматривает возможность строительства малой АЭС по российскому проекту
В целом страна видит большой потенциал в энергетическом сотрудничестве с Россией.
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В мире в целом, если не рассматривать отдельные занимающиеся откровенным членовредительством страны Европы, атомная энергетика стремительно набирает популярность. Оно и понятно: современные АЭС безопасны и производят абсолютно чистую энергию, причём как в огромных, так и в весьма скромных объёмах — в зависимости от потребностей и проекта.

Источник изображения: ChatGPT.

Главным мирным атомщиком планеты был и остаётся «Росатом», и вот, о перспективах сотрудничества с российской госкорпорацией задумались в Монголии. Так, министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа сообщил, что Улан-Батор готов сотрудничать с Москвой в проекте атомной электростанции малой мощности на базе ядерных реакторов РИТМ-200. Пока что данный проект существует исключительно как амбициозная идея, но когда-нибудь в перспективе явно может реализоваться.

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На этом сотрудничество двух государств в энергетической сфере не заканчивается. По словам господина Найдалаа, Монголия обсуждает с Россией проект расширения ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Если всё пройдёт успешно, а никаких причин для обратного нет, то строительство можно будет начать уже в следующем году.

#россия #энергетика #атомная энергетика #монголия
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