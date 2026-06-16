Премьера состоится только через год с лишним, но тизер уже на месте.

До начала кинопроката мультфильма «Шрек 5» нужно ещё, что называется, дожить в добром здравии, но кинокомпания Universal Pictures решила опубликовать дебютный видеоролик картины уже сегодня. Короткое видео частично вводит нас в курс грядущих событий в мультфильме: Шрек вместе со своей большой семьёй, в которую прочно всеми четырьмя копытами залез и Осёл, попадает в большой город, где его ждёт «головокружительнее приключение».

Источник изображения: Universal Pictures.

Напомним, что к работе над «Шреком 5» вернулись все ключевые специалисты и звёзды: главных героев также озвучат Майк Майерс, Кэмерон Диас и Эдди Мёрфи, а режиссёрами выступят Конрад Вернон и Уолт Дорн.

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Мировая премьера пятой номерной части знаменитой франшизы запланирована на 30 июня следующего года. То есть, ещё только через год и две недели. В России, понятное дело, мультфильм если и будет показываться, то только неофициально, поскольку никакой реальной тенденции по восстановлению торгово-экономических отношений с США не проглядывается даже через электронный микроскоп.