Причём, на это потребовалось всего около двух с половиной недель.

Несмотря на то, что в российском прокате биографический музыкальный фильм «Майкл» про жизнь и карьеру Майкла Джексона вышел спустя целый месяц после мировой премьеры, интерес к данной картине режиссёра Антуана Фукуа в стране оказался колоссальным. Согласно статистике ЕАИС, всего за две с половиной недели — к вечеру 14 июня — сборы «Майкла» превысили 1 миллиард рублей.

Источник изображения: Lionsgate Films, GK Films, Optimum Productions, Universal Pictures

Таким образом, с начала года в российском прокате это уже шестой фильм вообще, и второй иностранный фильм в частности, который преодолевает психологически важную отметку в миллиард рублей. Учитывая хорошо известные проблемы в отечественном кинопрокате, результат без преувеличения отличный.

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Напомним, что предыдущим зарубежным фильмом, сборы которого в российском прокате в этом году превысили миллиард рублей, является «Горничная» с Синди Суини в главной роли. Остальные «миллиардеры» — это переосмысления сказок: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане».