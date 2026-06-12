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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Авиасалон МАКС в этом году проводиться не будет
Соответствующие сведения следуют из распоряжения Правительства России.
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Международный авиационно-космический салон (МАКС, не путать с одноимённым мессенджером) проводился в подмосковном Жуковском каждые два года. Затем начались известные события, в результате которых проведение МАКС то и дело откладывается. Не стал исключением и авиасалон, который должен был теоретически пройти в этом году: как следует из распоряжения Правительства, авиасалон «МАКС-2026» вместе с научной конференцией по гидроавиации «Гидроавиасалон-2026» исключены из перечня проводимых в России в этом году мероприятий.

Источник изображения: Ростех.

Подробностей данного решения в распоряжении Правительства не указано, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы прийти к незамысловатому выводу о том, что это связано с соображениями безопасности. Скорее всего, до полного окончания текущего хорошо известного конфликта ни о каком проведении МАКСа, тематически связанного с полётами авиационной техники в Московском регионе, речи не будет.

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Напомним, что авиасалон МАКС начали проводить в 1993 году. Данное мероприятие традиционно связано с демонстрацией российских достижений в военном и гражданском авиастроении.

#россия #экономика #авиация #промышленность
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