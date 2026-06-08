На это потребовалось порядка полутора лет.

На протяжении десятилетий, уходящих в том числе в советский период, в России не производились газовые энергетические турбины большой мощности. Этот сегмент рынка энергетического оборудования был практически полностью отдан западным концернам вроде Siemens и General Electric. Поскольку с некоторых пор идти лёгким путём у России больше нет возможности, то приходится рассчитывать на собственные силы.

Источник изображения: «Ростех».

Результатом стало завершение разработки и начало эксплуатации газовой турбины большой мощности ГТД-110М, и вот сегодня госкорпорация «Ростех» отрапортовала о том, что первая такая серийная турбина успешно отработала свыше 12 тысяч часов в составе одной из тепловых электростанций Юга России.

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О какой конкретно электростанции идёт речь, в «Ростехе» почему-то не обмолвились, но из предыдущих материалов мы знаем, что это ТЭЦ «Ударная» в Краснодарском крае, где энергоблок на базе ГТД-110М заработал в режиме промышленной эксплуатации в ноябре 2024 года.

Напомним, что мощность ГТД-110М составляет 115 МВт, что делает её первой отечественной разработкой в сегменте газовых турбин в классе мощности 90—130 МВт. Коэффициент полезного действия такой турбины составляет порядка 36%, что для теплового двигателя со свойственными ему колоссальными потерями энергии, в общем-то, более чем достойный показатель.