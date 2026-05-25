Современные морские грузовые и пассажирские перевозки без этих систем немыслимы.

Во времена, когда в обиход вошёл термин «морская болезнь», суда болтались на волнах с колоссальными амплитудами. В современном судостроении такое положение дел немыслимо, иначе бы и пассажиры устраивали на борту антисанитарию, и грузы в целости и сохранности до получателей бы не доходили. И отвечают за то, чтобы суда максимально гасили амплитуды качения, специальные системы антикрена и успокоения качки.

Источник изображения: группа компаний «МСС».

В России на производство таких систем на протяжении нескольких десятилетий находилось в забвении, но известные события, приведшие к обрубанию поставок импортных комплектующих, узлов, агрегатов и механизмов, вынудили вспомнить и об этой отрасли. И вот, как сообщает профильная пресса, группа компаний «МСС» теперь занимается не только поставками, но и разработкой и производством антикреновых систем и систем успокоения качки.

Как отметил руководитель направления комплексных решений «МСС» Роман Олейник, компания разрабатывает с нуля практически каждый элемент систем. Основная сложность, отметил Олейник, заключается в том, что несколько десятилетий эта тема в стране оставалась бесхозной, и ею никто не занимался.