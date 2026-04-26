Горнодобыча была, есть и будет первичной отраслью любой промышленности, ведь чтобы произвести из сырья какой-то конечный продукт, это самое сырьё сперва нужно добыть. По известным причинам, привычные поставщики горной техники в России официально больше не представлены, и приходится перебиваться либо продуктами китайской инженерной мысли, либо возрождать утраченные собственные отрасли промышленности и наращивать выпуск в сохранившихся отраслях.

И вот, как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на комментарий директора по управлению промышленными активами Заполярного филиала компании «Норникель» Максима Котельникова, в Красноярском крае в городе Сосновоборск планируется запустить предприятие по производству горной техники. «Норникель» будет реализовывать этот проект с белорусским машиностроительным гигантом «БелАЗ».

Сколько времени займёт реализация данного проекта от стадии «план» до стадии «работающее предприятие», не уточняется. Зато известно, что производственная мощность предприятия составит порядка 150 единиц горной техники в год.