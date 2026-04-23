События в мире Михаил Андреев
Средства от продажи «красивых» автомобильных номеров предложили зачислять в федеральный бюджет
Хотя логичнее бы было зачислять их в региональные бюджеты.

Эпопея с реализацией идеи перевода продажи «красивых» автомобильных регистрационных знаков («номеров») в полностью легальную и контролируемую государством плоскость продолжается. На прошлой неделе Госдума отклонила соответствующий законопроект, сославшись на необходимость доработок, в частности, в вопросе того, куда будут перечисляться средства, вырученные с продажи номеров.

Источник изображения: ChatGPT

И вот депутаты вынесли на рассмотрение новый законопроект, подразумевающий зачисление полной суммы от продажи/резервирования автомобильного номера в федеральный бюджет. Насколько такое решение справедливое, вопрос спорный, учитывая неравномерность автомобилизации в российских регионах и, соответственно, куда более широкий выбор «красивых» регистрационных знаков в отдельных регионах.

Кроме того, вопрос зачисления средств от продажи автомобильных номеров был далеко не единственным. Депутаты озаботились в том числе тем, кто будет определять, какой номер «красивый», а какой нет, сколько такие номера будут стоить, и кто в целом будет регулировать эту систему. Проще говоря, сама по себе идея неплохая, но нуждается в масштабной доработке.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
69
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
4
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+

Сейчас обсуждают

beastly77
19:39
Всё для народа!
«Известия»: Контроль за маркетплейсами поднимет цены на них до уровня офлайн-магазинов
Windmark_
19:21
За всех не говори , во многих квартирах больше 24 градусов , что очень комфорино для всех . Ты вроде не маленький , а порой такую хуйню несёшь.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Malfoi
19:18
если будут платить 43 990р в месяц, то, в принципе, можно использовать.
«АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на Lada Vesta
Шериф
18:13
Как я выше писал "или сразу о своей гомо озабоченности начнёшь говорить ?" Вот ты и заговорил о своей проблеме.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Китя
18:08
Конечно.Правда про твой.Я же Китя -Непран.Тот самый ....Ты ж жена моя.Полотерка
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
18:07
Я же выше уже написал, "Продолжай про свой пальчик... ты же не остановишься..." и вот ты опять про свой пальчик с добавлением твоих гомо наклонностей. Ещё про твой пальчик будут подробности или сраз...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Китя
18:06
Так ты ,гомосечек все время про пальчики говоришь.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
18:03
Опять ты извращенец, завел старую шарманку про свой пальчик. Ты же пойми никому не интересно, куда ты его и кому суёшь и зачем потом облизываешь. Это твоё личное извращенное дело. Кто я такой, что бы ...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Китя
18:00
Это ты про свой вонючий пальчик ,что шишкинсу пихаешь все время??? Ой ты забавник,полотерка
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
17:55
истинный шизофреник, выравнивай минусы и плюсы. По шаблону 15:-31. Работай... не халтурь.. пальчик свой перебинтуй и вперёд
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
