Хотя логичнее бы было зачислять их в региональные бюджеты.

Эпопея с реализацией идеи перевода продажи «красивых» автомобильных регистрационных знаков («номеров») в полностью легальную и контролируемую государством плоскость продолжается. На прошлой неделе Госдума отклонила соответствующий законопроект, сославшись на необходимость доработок, в частности, в вопросе того, куда будут перечисляться средства, вырученные с продажи номеров.

И вот депутаты вынесли на рассмотрение новый законопроект, подразумевающий зачисление полной суммы от продажи/резервирования автомобильного номера в федеральный бюджет. Насколько такое решение справедливое, вопрос спорный, учитывая неравномерность автомобилизации в российских регионах и, соответственно, куда более широкий выбор «красивых» регистрационных знаков в отдельных регионах.

Кроме того, вопрос зачисления средств от продажи автомобильных номеров был далеко не единственным. Депутаты озаботились в том числе тем, кто будет определять, какой номер «красивый», а какой нет, сколько такие номера будут стоить, и кто в целом будет регулировать эту систему. Проще говоря, сама по себе идея неплохая, но нуждается в масштабной доработке.