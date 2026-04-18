Любопытную находку рыбаку помог сделать эхолот.

Суровая реальность такова, что значительная часть преступлений, причём даже весьма резонансных, остаются «глухарями». Причины, почему так происходит, мы разбирать не будем, но иногда «глухари» случайным образом, когда никто этого не ждёт, всплывают, причём порой в буквальном смысле.

Источник изображения: полицейский департамент города Лестер.

Как передаёт издание The Drive, американский рыбак, решивший уделить время своему хобби в водоёме Рочдейл-Понд в городе Лестер штата Массачусетс, искал рыбу при помощи эхолота, а нашёл куда более занимательную вещь: лежащий на дне этого не то озера, не то пруда автомобиль. Рыбак сразу же позвонил в полицию, которая вытащила машину на сушу. Поднятым со дна водоёма автомобилем оказался пикап Volkswagen Rabbit 1982 года выпуска.

Блюстители правопорядка «пробили» автомобиль по базе данных и выяснили, что этот «утопленник» числится в угоне уже на протяжении 44 лет: машину угнали практически новой, и, как справедливо отметили в The Drive, она неплохо сохранилась, пролежав почти полвека под толщей воды.

Каковы были мотивы у угонщиков, и живы ли они вообще, сейчас уже, конечно же, выяснить невозможно. Логично лишь предположить, что они, осознав тщетность своего действия, решили 44 года назад избавиться от машины, утопив её в Рочдейл-Понд.