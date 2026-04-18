Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский рыбак обнаружил на дне водоёма угнанный 44 года назад пикап Volkswagen
Любопытную находку рыбаку помог сделать эхолот.

Суровая реальность такова, что значительная часть преступлений, причём даже весьма резонансных, остаются «глухарями». Причины, почему так происходит, мы разбирать не будем, но иногда «глухари» случайным образом, когда никто этого не ждёт, всплывают, причём порой в буквальном смысле.

Источник изображения: полицейский департамент города Лестер.

Как передаёт издание The Drive, американский рыбак, решивший уделить время своему хобби в водоёме Рочдейл-Понд в городе Лестер штата Массачусетс, искал рыбу при помощи эхолота, а нашёл куда более занимательную вещь: лежащий на дне этого не то озера, не то пруда автомобиль. Рыбак сразу же позвонил в полицию, которая вытащила машину на сушу. Поднятым со дна водоёма автомобилем оказался пикап Volkswagen Rabbit 1982 года выпуска.

Источник изображения: полицейский департамент города Лестер.

Блюстители правопорядка «пробили» автомобиль по базе данных и выяснили, что этот «утопленник» числится в угоне уже на протяжении 44 лет: машину угнали практически новой, и, как справедливо отметили в The Drive, она неплохо сохранилась, пролежав почти полвека под толщей воды.

Каковы были мотивы у угонщиков, и живы ли они вообще, сейчас уже, конечно же, выяснить невозможно. Логично лишь предположить, что они, осознав тщетность своего действия, решили 44 года назад избавиться от машины, утопив её в Рочдейл-Понд.

#сша #автомобили
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter