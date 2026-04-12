Позитивные новости ко Дню космонавтики.

Космодром «Восточный», несмотря на его колоссальную удалённость от основных промышленных центров России, в перспективе, хоть пока и неясно, насколько отдалённой, должен стать основным гражданским космодромом в стране. Комплекс создаётся на десятилетия вперёд, поэтому актуальная инфраструктура на нём должна возводиться уже сейчас.

И вот, как сообщил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, на «Восточном» ведён в эксплуатацию стартовый комплекс для новейших ракет-носителей семейства «Ангара».

Напомним, что семейство «Ангара» на текущем этапе состоит из лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» и тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5».