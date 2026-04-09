Ещё в середине января «Яндекс» сообщал о том, что в течение 2026 года парк роботов-доставщиков компании увеличится в десять раз — с 500 до 5 000 единиц. Процесс идёт, и вот, как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в четырёх городах региона начали работать доставщики «Яндекса».

Речь идёт о крупных городах-спутниках Москвы: Долгопрудном, Химках, Люберцах и Одинцово. Роботы-доставщики уже возят по их улицам продукты, готовую еду и различные разрешённые к перевозке товары.

Как отметили в ведомстве, в Подмосковье заработали сразу самые современные роботы-доставщики «Яндекса» четвёртого поколения, оборудованные более совершенным лидаром и обладающие повышенной проходимостью.

По замыслу, в 2027 году парк роботов-доставщиков «Яндекса» достигнет 20 тысяч, а в 2028 — 30 тысяч. При всех преимуществах таких очаровательных малышей-роверов, есть у них один существенный недостаток: он не доставит вам продукты и еду прямо до квартиры. Так что доставщикам-людям пока можно не переживать: без работы не останутся.