События в мире Михаил Андреев
Инвестиции в геологоразведку редкоземельных металлов в России в этом году вырастут почти вдвое
В сравнении с предыдущим годом, естественно.

Всего пару лет назад о редкоземельных металлах мы лишь что-то смутно помнили из школьных уроков химии. Заставить весь мир хотя бы мельком почитать, что это такое и с чем это едят, заставил президент США Дональд Трамп в рамках плана по компенсации расходов, понесённых Вашингтоном на финансирование сопредельного с Россией государства.

Источник изображения: ChatGPT.

Интерес к «редкозёмам», впрочем, на уровне государств был высоким и до заявлений Трампа. В частности, в России инвестиции в геологоразведку данных элементов постоянно увеличиваются, и в текущем году, по плану, они вырастут в 1,9 раз — с 2,19 млрд рублей в 2025 году до 4,15 млрд рублей в 2026-м. Об этом сообщило Минприроды в комментарии агентству «РИА Новости».

Примерно на 75% инвестиции в этой отрасли являются частными. Так, в прошлом году бизнес вложил в редкоземельную геологоразведку свыше 1,6 трлн рублей, тогда как государственные инвестиции в той же сфере составили 570 млрд рублей.

Отметим, что редкоземельные металлы применяются преимущественно в высокотехнологичных отраслях экономики: при производстве электродвигателей, аккумуляторов, спутниковой техники, лазеров и прочего.

#россия #экономика #промышленность #редкоземельные металлы #металлургия #металлы #горнодобыча
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

AlexR1973
04:58
База будет говно, но красивая.
США и Италия объединяют усилия для строительства базы на Луне
Денис Мокрецов
03:52
Я не понял: что там запретили в некоторых штатах?
В США среди населения растёт недовольство из-за строительства дата-центров
Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter