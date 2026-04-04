В сравнении с предыдущим годом, естественно.

Всего пару лет назад о редкоземельных металлах мы лишь что-то смутно помнили из школьных уроков химии. Заставить весь мир хотя бы мельком почитать, что это такое и с чем это едят, заставил президент США Дональд Трамп в рамках плана по компенсации расходов, понесённых Вашингтоном на финансирование сопредельного с Россией государства.

Интерес к «редкозёмам», впрочем, на уровне государств был высоким и до заявлений Трампа. В частности, в России инвестиции в геологоразведку данных элементов постоянно увеличиваются, и в текущем году, по плану, они вырастут в 1,9 раз — с 2,19 млрд рублей в 2025 году до 4,15 млрд рублей в 2026-м. Об этом сообщило Минприроды в комментарии агентству «РИА Новости».

Примерно на 75% инвестиции в этой отрасли являются частными. Так, в прошлом году бизнес вложил в редкоземельную геологоразведку свыше 1,6 трлн рублей, тогда как государственные инвестиции в той же сфере составили 570 млрд рублей.

Отметим, что редкоземельные металлы применяются преимущественно в высокотехнологичных отраслях экономики: при производстве электродвигателей, аккумуляторов, спутниковой техники, лазеров и прочего.