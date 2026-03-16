Став четвёртым в этом году фильмом, достигшим данной отметки.

В первом квартале этого года в российском кинопрокате было, на что посмотреть: на новогодние каникулы миллиарды рублей заработали «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино», ну а первым в этом году фильмом, прогремевшим на экранах вне новогоднего периода, стала «Сказка о царе Салтане».

Как сообщает сервис ЕАИС, по состоянию на момент публикации данной заметки лента режиссёра Сарика Андреасяна собрала в отечественном прокате чуть больше двух миллиардов рублей. Это первый российский фильм в этом году, добившийся такого результата вне «обычного» периода.

Напомним, первый миллиард рублей в российском прокате «Сказка о царе Салтане» заработала за десять дней. Второй миллиард картина собирала уже без малого месяц, и можно констатировать, что её «золотой» период подбирается к своему естественному завершению.