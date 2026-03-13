Данный изотоп азота критически необходим при производстве СНУП-топлива для перспективных ядерных реакторов.

Как известно, сейчас в России, являющейся авангардом развития технологий мирного атома, активно реализуется задача по замыканию ядерного топливного цикла. Предполагается, что достижение этой цели позволит создать целую сеть атомных электростанций разного типа, «отработки» которых, грубо говоря, являются топливом друг для друга.

До реализации этой задачи ещё работать и работать, но разработки ведутся, и вот, сегодня пресс-служба госкорпорации «Росатом» сообщила о разработке учёными её топливного дивизиона промышленного способа получения изотопа азот-15 в требуемых отрасли количествах. Данный изотоп используется при создании смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива для перспективных реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем.

Сейчас ядерные реакторы на быстрых нейтронах в России используются на Белоярской АЭС. Используемые на станции установки относятся к предыдущему поколению «быстрых» реакторов, тогда как перспективные реакторы проекта БРЕСТ — это пока сравнительно отдалённое будущее. Так, опытный «быстрый» реактор БРЕСТ-ОД-300 пока строится в Северске, ну а промышленный современный «быстрый» реактор БР-1200 появится только к середине следующего десятилетия. И то, если ничто этим планам не помешает.