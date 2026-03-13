События в мире Михаил Андреев
На дорогах Москвы в следующем году могут появиться автоматические приборы замера уровня шума
Любителям прямоточных глушителей и мотоциклов — приготовиться.

Те, кто живут в большом городе, знают, что стоит только часам в тёплое время года пробить полночь, как на улицу начинают выползать мотоциклисты и любители получить от автомобиля капельку больше мощности за счёт установки прямоточных глушителей. Вся эта радость для отдельных лиц превращается в акустический дискомфорт для огромного количества пытающихся выспаться перед очередным рабочим днём людей. Поскольку на сознательность в этом плане рассчитывать практически бесполезно, наказывать любителей пошуметь могут начать в автоматическом режиме.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

По крайней мере, о том, что соответствующие приборы замера уровня шума могут появиться на дорогах Москвы уже в следующем году, заявил заммэра столицы во вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, такое оборудование уже разработано и прошло сертификацию, дальше дело за внесением изменений в КоАП РФ, дабы сделать использование таких приборов законным.

Как отметил Ликсутов, московский Дептранс уже попросил Мосгордуму направить соответствующее предложение в Госдуму.

По замыслу, приборы замера уровня шума будут устанавливаться на проблемных участках дорог, на которые будут указывать непосредственно жители города. Безусловно, это создаёт риски того, что уличные гонщики просто переместятся из Москвы в окрестности, но, как оно было и с камерами контроля скорости, со временем приборы-герои данного материала распространятся по всей стране.

#россия #автомобили #транспорт
Популярные статьи

«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
3
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
9
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2

Сейчас обсуждают

Китя.
17:35
амудло конченое блювата. На него надо ссать. чтобы охладить. а лучше р@скуярить и выкинуть чтобы не парится.
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Phantom Lord
16:25
Так стим со снапа тоже даёт больше всего фпс
Ubuntu 26.04 обеспечила рост fps в играх для RTX 5090 и RTX 5080 до 9-12% благодаря оптимизациям
Redneck_prm_blog
15:40
>>> хвалёная GNU GPL очень даже позволяет наказывать разработчиков на законодательном уровне через пункты 15-17. Так что дела у Linux действительно плохи. В GPL2 всего 12 пунктов. А GPL3 Линус считае...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Waramagedon
15:08
лох не мамонт - не вымрет....
Бюджетная портативная консоль GameMT EX8 выпущена по всему миру в нескольких цветовых вариантах
Дмитрий Малинин
15:07
ИИ теперь подкинули проблем другим производителям комплектующих!
IDC прогнозирует кризис среди производителей ПК из-за проблем с чипами памяти
deema35
14:11
А робот на ногу не наступит?
Роботизированный комплекс с креплением к спине помогает людям переносить грузы с меньшими усилиями
premierepro
13:52
Нефть/бензин заправляется в бензогенератор, от него питаются батареи электромобилей. Это зелёная экономика... Особенно мне нравятся европейцы, если они раньше согласно зелёной экономике, покупали аме...
Honda понесла годовой убыток в размере 15,7 миллиарда долларов из-за расходов на электромобили
OgoGoLog
13:47
Что есть "адекватное" руководство? Я вижу, что для тебя оно адекватное, когда в приоритете выкинуть деньги в форточку ради хотелок по сути левых людей, а не поддерживать на плаву доверенный ему бизнес...
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Phantom Lord
13:16
Мозги у тебя не работают
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Вадим Калинников
13:15
Уже спрашивал, но внятного ответа так и не получил: вот пишу я софтину на Qt. Как мне её упаковать в Installer-SH со всеми зависимостями? Или надо упаковывать без зависимостей? Но тогда не понятно что...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
