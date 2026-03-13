Любителям прямоточных глушителей и мотоциклов — приготовиться.

Те, кто живут в большом городе, знают, что стоит только часам в тёплое время года пробить полночь, как на улицу начинают выползать мотоциклисты и любители получить от автомобиля капельку больше мощности за счёт установки прямоточных глушителей. Вся эта радость для отдельных лиц превращается в акустический дискомфорт для огромного количества пытающихся выспаться перед очередным рабочим днём людей. Поскольку на сознательность в этом плане рассчитывать практически бесполезно, наказывать любителей пошуметь могут начать в автоматическом режиме.

По крайней мере, о том, что соответствующие приборы замера уровня шума могут появиться на дорогах Москвы уже в следующем году, заявил заммэра столицы во вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, такое оборудование уже разработано и прошло сертификацию, дальше дело за внесением изменений в КоАП РФ, дабы сделать использование таких приборов законным.

Как отметил Ликсутов, московский Дептранс уже попросил Мосгордуму направить соответствующее предложение в Госдуму.

По замыслу, приборы замера уровня шума будут устанавливаться на проблемных участках дорог, на которые будут указывать непосредственно жители города. Безусловно, это создаёт риски того, что уличные гонщики просто переместятся из Москвы в окрестности, но, как оно было и с камерами контроля скорости, со временем приборы-герои данного материала распространятся по всей стране.