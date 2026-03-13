Ранее эти машины можно было приобрести с «автоматом», но после 2022 года в опциях только «ручка».

Автомобили Ульяновского автозавода (УАЗ) в дорогих комплектациях до 2022 года оснащались автоматическими трансмиссиями (АКПП/АТ), но после известных событий иностранный поставщик в одностороннем порядке прервал взаимодействие с предприятием, и все выпущенные с тех пор «Патриоты» и «Пикапы» независимо от комплектации оснащались уже только механическими трансмиссиями.

Осознавая, что такой расклад не соответствует современному авторынку, а водители привыкли к комфорту и, как следствие, к безопасности, на УАЗе начали искать замену прежним автоматическим трансмиссиям. И вот, как сообщает издание Autonews со ссылкой на знакомый с ситуацией на заводе источник, на предприятии уже тестируют новые автоматические «коробки» от «одной из ведущих компаний из Китая». Об автоматической трансмиссии какого конкретно типа идёт речь — а это могут быть гидромеханический «автомат», вариатор или «робот» — не уточняется.

Может быть интересно

Источник изображения: УАЗ.

Согласно информации от источника, машины от УАЗа с новой АКПП начнут поступать в продажу в 2028 году. Что, конечно, критически долго.

Следует понимать, что век классической «механики» после изобретения более доступных вариантов автоматических коробок передач закончился, и это подтверждается неподкупной статистикой. Согласно ей, 74,2% проданных в прошлом году новых автомобилей в России были оснащены автоматическими трансмиссиями того или иного типа. Причём доля была бы гораздо выше, если бы УАЗ, «АвтоВАЗ» и другие отечественные производители не продолжали упорно оснащать свои авто «механикой». Это ни хорошо, ни плохо, это просто данность и результат технического прогресса.