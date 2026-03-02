А вот её запуск, по всей видимости, состоится в течение лета в целом.

Высокий статус отношений между государствами принято обозначать теми или иными формальными и не только действиями. Взаимно отменять визы для граждан этих государств, участвовать в совместных проектах, а порой и физически связывать их с помощью различной инфраструктуры.

Источник изображения: Правительство Амурской области.

И вот в Благовещенске подходит к завершению процесс возведения первой трансграничной канатной дороги между Россией и Китаем. Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, непосредственно строительство «канатки» подрядчики рассчитывают завершить к концу весны, а вот её пуско-наладка займёт ещё «пару месяцев».

Напомним, что ранее руководство региона заявляло о плане полноценного запуска канатной дороги в августе этого года. Судя по всему, данный план остаётся в силе, и никаких смещений графика ни влево, ни вправо не случится.

Как идея трансграничная канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ появилась ещё в 2015 году в рамках межправительственного соглашения, а её строительство началось в 2019 году. Пока сложно сказать, будет ли данный инфраструктурный проект пользоваться регулярным спросом.